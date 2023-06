U amerických vrtulníků se rotor otáčí opačně, při výcviku je nutné přeučit tělo, popisuje vojenský pilot Zeman

„Pilot se učí celý život a řízení vrtulníku je jen část jeho práce,“ prohlásil v Událostech, komentářích příslušník letectva Martin Zeman, který poskytl vhled do toho, jak postupuje výcvik na americké stroje. On a další Češi už mají za sebou lekce ve Spojených státech. Na základně v Náměšti nad Oslavou je čeká trénink na simulátoru i lety se skutečnými vrtulníky. První část techniky se do rukou Armády České republiky (AČR) dostala na začátku jara.