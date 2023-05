Cesta napříč Českem láká stále více lidí. Hodně oblíbená je stezka podél severních hranic

Podobně jako on se prošlápnout pohorky na delších trasách každoročně vydává stále více Čechů. „Počet pochodů se moc nemění, ale účast ano,“ uvádí Cabalka. Ročně KČT pořádá zhruba osm set pochodů, délky tras se různí. Výšlapů, které organizuje přímo klub, se v roce 2021 zúčasnilo 114 tisíc lidí, vloni to byl skoro dvojnásobek, tedy zhruba 220 tisíc turistů.

Nejvýchodnější bod Česka navštívila před pár dny Petra Firbacherová, která míří ze Sněžky až do Mikulova. Na cestu vyrazila zkraje května. Teď má za sebou 620 kilometrů, tedy zhruba dvě třetiny trasy. Při pochodu používá také zahraniční aplikaci Far Out, přes kterou hledá tak zvané „trail angels“, tedy dobrovolníky, kteří poutníkům nabízejí sprchu, nabití elektroniky nebo i nocleh. „Jsou to úžasní lidé, kteří vás pustí k sobě domů a nechají vás se vysušit nebo si s vámi třeba jen popovídají,“ vysvětluje Firbacherová a dodává, že i přes rostoucí počet poutníků často na stezce nepotká žádného dalšího turistu.

Inspirace v zahraničí

Popularita dálkových tras podle organizátorů souvisí s covidovým omezením cestování a zajména také s příchodem trendu ze zahraničí. Mezi nejznámější patří Triple Crown (Trojkoruna), která zahrnuje tři dálkové stezky v USA. Populární jsou ale i evropské trasy, například Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Českým turistům je bližší Cesta hrdinů SNP na Slovensku, která vede přes Nízké Tatry, Velkou Fatru a část Karpat.