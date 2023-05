Česko je pro Rusy peněženkou na špinavé peníze, říká vedoucí protikorupčního fondu

Rusové mají v České republice peníze, používají vaši zemi jako peněženku pro špinavé peníze. Pak je posílají třeba do jižní Francie, kde si kupují krásné domy, nebo v Itálii krásné jachty. To je nepřímý ruský vliv a Putinův režim má určitou kontrolu i nad vaší ekonomikou.

Ruský majetek, který má vazbu na Česko – jak moc je to významné ekonomicky a jak moc je to významné politicky?

Otázkou je, jak moc silný tento vliv teď reálně je. Jestli je takový, že zasahuje i do běžného fungování země.

Doufám, že na každodenní život Čechů nepůsobí. Ale Rusko řídí už dvacet let zkorumpovaný režim. Vladimir Putin už je přes dvacet let u moci a vybudoval síť po celé Evropě. Je to velmi složitá síť. Teď už si toho více všímáme a doufáme, že Češi a vůbec Evropané budou bedlivě sledovat, co se děje – kteří lidé si kupují majetek v České republice, kteří tady pracují, mají tady podniky. Ze zkoumání víme, že ti, co si vydělávají na raketách, které ničí Ukrajinu, jsou titíž lidé, kteří mají peníze v Praze.

Co je vlastně pan Obnosov zač? Co je to za člověka, jak bychom si ho měli představit a jaké reálné vazby v Česku podle vašeho zjištění má?

Boris Obnosov je šéf korporace Taktické zbraně. To je obrovský holding, který se zaměřuje na výrobu zbraní a především raket. Má asi čtyřicet podniků a padesát tisíc zaměstnanců, takže to je obrovská vojenská firma. Obnosov je v čele té firmy přes dvacet let – stejně jako je Putin u moci. Často se o něm mluví jako o Putinově hlavním raketovém poradci. Je pro Putina velmi důvěryhodný, často se s Putinem schází, baví se spolu, debatují o strategiích, raketách a podobně.

A jeho vazba na Česko a na český byznys je jaká?

Vztah v České republice je velmi překvapivý. Je to díky rodině. Jeho dcera Olga Soriková je také zapletená do výroby raket. Pracuje na smlouvách pro tuto korporaci a zároveň měla zisk z tohoto zbrojařského podnikání. A její manžel si začal kupovat majetek v České republice. Začalo to už dávno. A tím, že měli stále více peněz z tohoto zkorumpovaného podnikání, kupovali si další a další majetek v České republice. Takže jejich aktiva v Praze jsou v hodnotě asi sedmi milionů eur.

Dá se předpokládat nebo očekávat, že budou české orgány s vašimi zjištěními nějak pracovat, nebo je to natolik citlivá věc, že to vlastně ani nelze komentovat?

Byla bych velmi zklamaná, kdyby se nic nestalo poté, co jsme provedli takové šetření a přitáhli k tomu pozornost. Mluvila jsem se zástupci české vlády, žádala jsem, aby něco učinili, aby se zaměřili na Obnosova, protože se to týká celé Evropy. Máte nové zákony pro vyšetřování praní špinavých peněz. Takže využívám každou minutu, co jsem zde, a naléhám na české úřady, aby to udělaly. Patnáct měsíců po začátku války by se to už dít nemělo.