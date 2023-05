Za útok na policistu před Národním muzeem dostal demonstrant podmínku

„Obviněnému byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Výkon tohoto trestu byl odložen na zkušební dobu v trvání osmnáct měsíců,“ uvedla Švíglerová, která v případu rozhodla trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení. Muže uznala vinným z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Verdikt je od minulého týdne pravomocný.

Muž byl podle soudu součástí skupiny lidí, kteří se 11. března po skončení protivládního protestu snažili dostat do budovy Národního muzea. „Udeřil pravou rukou sevřenou v pěst policistu P. N. a vzápětí ho uchopil za balistickou vestu a stáhl ho do davu směrem ze schodů, a to s cílem pomstít se za služební zákrok, který P. N. vykonal vůči dalším osobám snažícím se překonat bezpečnostní zátarasu před hlavním vchodem do Národního muzea,“ popisuje soudní příkaz, který ČT získala.

Demonstranti chtěli z fasády muzea odstranit ukrajinskou vlajku, ve vstupu jim ale zabránila policie, která je vyzvala k odchodu. Na místo později dorazili těžkooděnci a na schodech před budovou došlo k několika strkanicím. Zhruba po hodině se demonstranti začali rozcházet, policie ale dvacet z nich kvůli neuposlechnutí výzvy zajistila. Tři policisté byli zraněni.