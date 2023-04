Reportéři ČT: Armáda chce v Mošnově skladovat stany či palivo. Dezinformace straší jadernými zbraněmi

přehrát video Reportéři ČT: Vrtěti Mošnovem

Že by mělo u mošnovského letiště vzniknout logistické centrum armády, oznámilo ministerstvo obrany spolu s představiteli Moravskoslezského kraje loni v červenci s tím, že tam nemají sídlit žádné bojové jednotky – české ani zahraniční. Uskladněny tam budou stany, palivo nebo potraviny, upřesnil mluvčí armádního generálního štábu Ivo Zelinka. Z bezpečnostního prostředí zní ódy na Mošnov jako ideální lokalitu. „Mošnov má dálnici, Mošnov má železnici, Mošnov má letiště. Je v tom svým způsobem unikátní,“ charakterizoval lokalitu bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Ludvík. Nadšen je také kraj. Náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO) upozornil, že stát slíbil pomoc s penězi na rozvoj celé oblasti. „Nejenže tady vybuduje logistické centrum, ale pomůže nám pro získání finančních prostředků na rekonstrukci přistávací dráhy, na vybudování infrastruktury,“ poukázal.

Dezinformátoři straší vojáky i jadernými zbraněmi Na sociálních sítích ale zní slova o vážném nebezpečí, které by logistické centrum znamenalo pro okolí. Krátce po oznámení záměru vybudovat v Mošnově armádní centrum začaly kolovat dezinformace, že tu mají být rozmístěny jaderné zbraně nebo že tu má vzniknout základna pro americké vojáky. Odezvu našly i na debatě s občany, která se uskutečnila v Petřvaldu, u nějž by mělo logistické centrum stát. Na debatu přišli i lidé, které v obci nikdo nezná, přinesli s sebou transparenty a vystupovali s různými tvrzeními, jimiž zpochybňovali záměry armády. Zaznělo například, že „strategická vojenská základna znamená, že tam budou strategické zbraně, anebo tam bude strategická munice – buďto jaderná, nebo termonukleární“. Prý také Mošnov poslouží jako zázemí pro americké vojáky, od nichž účastníci debaty očekávají „znásilňování našich žen, dětí, krádeže a tak“. A přestože se dezinformátoři vymezují vůči Spojeným státům, obávají se zároveň ruského útoku. Tvrdí, že Mošnov by byl pro Rusy prioritním cílem, což dávají do souvislosti s údajným umístěním jaderných zbraní. „Dá se předpokládat, že tyto taktické jaderné zbraně budou použity. Co bude následovat, budou údery na místa, odkud se velí, na místa, kde bude soustředěna logistika. Takže bych se odstěhoval z Mošnova,“ prohlásil ve videu umístěném na sociální síti někdejší spolupracovník StB a bývalý šéf skupiny nazvané Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivan Kratochvíl.

Armáda všechna tato tvrzení rozporuje. Především odmítá, že by v Mošnově nebo kdekoli jinde měly být rozmístěny jaderné zbraně. „Na území České republiky jaderné zbraně umístěné nejsou a ani to neplánujeme,“ zdůraznil mluvčí generálního štábu Ivo Zelinka. Dodal, že pro přechovávání zbraní by navíc bylo okolí mošnovského letiště zcela nevhodné. „Je to přímo na okraji obce, a ještě k tomu na kraji průmyslové zóny. Takže je to nesmysl,“ podotkl. Také bývalý náčelník generálního štábu a bezpečnostní expert Jiří Šedivý považuje okolí letiště za místo, kde zbraně umístit nelze. „Umístění jaderných zbraní v takovém prostoru a tak blízko případné linie konfliktu je nelogické,“ poukázal. Tvrzení, že by mohlo být logistické centrum terčem ruského útoku, označili datový analytik František Vrábel či Vít Kučík ze skupiny Čeští elfové za snahu o vyvolání strachu. „Prvek strachu je dominantní. Také je to podpora proruských postojů,“ zhodnotil Vrábel. Šedivý přirovnal situaci ohledně chystaného logistického střediska s kampaní, která se rozpoutala, když chtěli Američané postavit radar v Brdech, který by byl součástí jejich protiraketové obrany v Evropě.

„Razantní dezinformační kampaň, kterou vedli a platili dokonce i Rusové, když jsme se bavili o možném vybudování radaru protiraketové obrany v Brdech, byl velmi zářný příklad. Musíme se z toho také poučit, protože to bylo velmi intenzivní působení na českou veřejnost,“ podotkl Šedivý. Vrábel si myslí, že vzhledem k tomu, že dnes je mnohem větší vliv sociálních sítí než tehdy, „je teď zaděláno na větší průšvih než v případě radaru v Brdech“. Petice místních proti armádnímu centru V Petřvaldu vznikla proti armádnímu logistickému centru petice s téměř šesti sty podpisy. Její iniciátoři se od dezinformátorů distancují a tvrdí, že jim jde o to, že měli špatné zkušenosti s pobytem vojáků za minulého režimu, a bojí se zhoršení životních podmínek. Spoluautorka petice Pavla Vermiřovská také říká, že kraj místní obyvatele neinformuje. „První informace, kterou jsme dostali my občané i zastupitelé, byla informace na besedě v únoru letošního roku,“ uvedla.