Česká pošta postaví třídicí centrum v Mošnově. Propojí leteckou, železniční i silniční přepravu

Nové logistické centrum vzniká v blízkosti letiště, železnice a dálnice. Do Mošnova by měly putovat zásilky především z Asie, z Moravskoslezského kraje se pak budou rozvážet vlakem či kamiony po celé Evropě. „Zkrátíme proces, než se zásilky dostanou k nám. My to zpracujeme přímo už z Asie,“ nastiňuje Kolínská.

Práce už sice probíhají, zatím je však možné vidět jenom hrubou stavbu. „I když už se tady začalo stavět zázemí a kancelářské prostory, tak to kompletní vybavení, zabezpečovací zařízení, to je potřeba ještě dodělat. Do září, kdy by se mělo všechno otevírat, by se mělo vše stihnout,“ věří mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V Logistickém centru České pošty budou zpočátku všechno třídit ručně. V polovině příštího roku ale vše usnadní nový stroj. „Technologie se neustále vyvíjí a modernizuje. Ta nová by měla zvládat až nějakých 95 až 98 procent všech zásilek,“ předesílá Vysoudil.

Mošnov jako strategické místo

Česká pošta je v pořadí už několikátou firmou, která využívá strategické umístění mošnovské zóny. Několik pozemků je však stále bez funkce. „Je to celý předletištní prostor, kde je pouze navrženo, že by tam mohlo vzniknout nějaké administrativní centrum pro celé území. Pak jsou to pozemky, které jsou v soukromých rukou. Mohly by být po výkupech zapojeny do celkového rozvoje oblasti velkého Mošnova,“ přiblížil náměstek moravskoslezského hejtmana Jaroslav Kania (ANO).

Moravskoslezský kraj už nechce dohánět velká letiště určená pro civilní dopravu. Soustředit se chce právě na leteckou přepravu zboží. Počty nákladních letů rostou v Mošnově každým rokem o desítky procent.