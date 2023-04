K domácímu násilí by měly přihlížet i soudy při rozvodu. Vláda připravila zákon

Tato praxe je poměrně běžná. Stát ji nyní chce změnit. „Dopady té změny by měly spočívat v tom, že minimálně podle nich budou postupovat státní orgány, různé specializované sociální služby, intervenční centra,“ nastínil náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Nově by už soudy musely domácí násilí zohledňovat. A při rozvodu by páry nemusely k mediátorům. Do občanského zákoníku přibude jeho definice. „Klientka přichází s tím, že jí někde řekli, že to je domácí násilí, někde naopak, že nikoliv. Někde jí poradili – běžte to nahlásit. Na policií jí řekli – tohle není trestné,“ uvádí nynější nejednoznačné přístupy advokátka spolupracující s organizací proFem Martina Houžvová.

„Nevedeme filozofické debaty, jestli tahle facka je moc, nebo málo. Ne, jakmile systém identifikuje domácí násilí, tak se bude muset nově trošku jinak chovat,“ vysvětluje poslankyně Barbora Urbanová (STAN).

To vítá i paní Soňa. Věří, že změna zákona dalším usnadní odchod ze vztahu s násilníkem.