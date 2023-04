Cestování do některých zemí mimo Evropu stále regulují covidová pravidla, žádají test nebo očkování

Kateřina Burešová, která chtěla v létě vzít matku na Bali, se nakonec rozhodla kvůli trvajícím restrikcím jet jinam. Ve chvíli, kdy měly vše naplánované, zjistily, že musí být očkované na covid. A to ona ani matka nejsou. „Očkovat jsme se nechtěly, riskovat a čekat na změnu taky ne, a proto jsme byly nuceny změnit destinaci,“ ozřejmuje. Nakonec ženy vyměnily Indonésii za Srí Lanku.

Bez omezení souvisejících s nemocí covid-19 mohou cestovat lidé po celé Evropě i do mnoha dalších zemí. V některých státech ale covidová pravidla stále platí. „Například do USA mohou zatím stále cestovat jen očkovaní turisté,“ říká mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. Kromě Spojených států amerických vyžadují očkování i další země, jako třeba Libérie, Pákistán, Šalamounovy ostrovy nebo Indonésie.

Případ Indonésie navíc ukazuje, že i když panují ve světě omezení kvůli covidu-19 již déle než tři roky, nefunguje stále vše dokonale. V zemi je potřeba speciální aplikace, do které turisté nahrají certifikát o očkování. Potvrzení je ale vhodné mít i v papírové podobě, jak říká Ada Tzoneva z CK Go2. „Certifikáty často nejdou do aplikace nahrát. Doporučujeme proto, aby si lidé aplikaci stáhli a měli u sebe i vytištěné papíry,“ poukazuje.

Pro vstup do Indonésie stačí lidem dvě dávky očkování, pokud ale chtějí na ostrovech cestovat, je nutné mít i posilující dávku. „Při cestování v zemi vlakem nebo mezi ostrovy potřebují mít booster,“ říká Tzoneva.

I bez očkování, ale s testem

Do některých exotických zemí se cestující dostanou i bez očkování, musí se ale prokázat negativním testem na covid. Je to tak například v Brazílii, Japonsku, na Filipínách, v Nepálu nebo Keni.

Pokud lidé, kteří do zemí přijíždějí, už očkovaní jsou, mohou doložit platný certifikát o očkování. Počet potřebných dávek se v jednotlivých státech liší. Například do Brazílie může přicestovat bez dalších omezení ten, kdo nejpozději čtrnáct dní před odletem obdržel druhou dávku očkování. Do Japonska jsou potřeba tři dávky.