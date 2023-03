Kupka: Otevírá se vějíř možností pro technologický vývoj v automobilovém průmyslu

Dodal, že spalovací motory na uhlíkově neutrální paliva budou velmi podobné těm současným. „Dokonce se už v tuto chvíli testují syntetická paliva například u některých závodních vozidel. V tuto chvíli běží vývoj například u Porsche pro syntetický benzin a u Audi pro syntetickou naftu,“ uvedl a dodal, že v současné době je však výroba těchto paliv stále poměrně nákladná.

V souvislosti s oddálením konce výroby aut se spalovacími motory zmínil, že nyní jde jen o regulaci. „V tuto chvíli jsou samotní výrobci dostatečně motivovaní, aby formovali svou výrobu, a já pokládám za daleko důležitější, aby tohle určili právě oni – co pro ně bude výhodné, jak pokročí vývoj například baterií,“ podotkl.

„Nyní se čeká na to, že se budou vyrábět baterie, které budou kapacitnější a které zároveň umožní ještě výrazně rychlejší dobíjení. Novinky se objevují třeba v Číně v podobě tuhého elektrolytu, kdy už je možné zajistit pohon na více než šest set kilometrů,“ dodal.

Možnosti dalšího technologického vývoje

Podle něj se nyní otevírá „vějíř možností“ pro další technologický vývoj v automobilovém průmyslu. „Máme nachystané finanční prostředky pro dobíjecí a plnící infrastrukturu, bez toho není možné počítat s dalším významným rozvojem elektromobility v České republice. Pořád ale tvoří zásadní překážku cena elektromobilů,“ podotkl.

Zmínil, že oddálením zákazu výroby aut se spalovacím motorem se dává větší prostor tomu, co přinese technologicky vývoj. „To opravdu dost dobře nemůžeme s jistotou říct. Už v tuto chvíli je jasné, že když se podíváte zpět pět šest let, jak významně se měnila i technologie baterií, jak významně se měnily mobilní telefony za posledních deset let, tak kdo by si troufnul tvrdit, jak přesně budou vypadat po deseti letech?“ zmínil.