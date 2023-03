Hrad se připravuje na nástup nového prezidenta. V nevlídném počasí zkoušel on i vojáci

„Vše bylo nachystáno, bylo to dobré a všichni věděli, co mají dělat,“ shrnula průběh generální zkoušky budoucí šéfka prezidentské kanceláře Jana Vohralíková.

Mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz podotkl, že se schůzka netýkala programu inaugurace. „Byla to taková sousedská káva. Čtvrteční program již nebylo třeba domlouvat, ten je připraven do všech podrobností,“ řekl. Graubner po setkání charakterizoval nastupujícího prezidenta jako otevřeného člověka. „Z jeho slov šlo pochopit, že určité hodnoty uznává, protože ví, že bez pevného základu nemůžeme stavět velkou budoucnost,“ poznamenal.

Počítá i s tím, že se pozdraví s veřejností, nikoli však jako někteří bývalí prezidenti z balkonu po inauguraci, nýbrž ještě před ní před Hradem. „S ochrankami jsme se to snažili vyladit tak, aby pan prezident měl k lidem co možná nejblíž, určitě je pozdraví,“ avizovala Vohralíková.

Kromě Vladislavského sálu a hradních nádvoří vrcholily ve středu přípravy na inauguraci i v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde arcibiskupskou modlitbu doprovodí Česká filharmonie.

Zatímco do Vladislavského a Španělského sálu budou moci jen zvaní hosté, do katedrály by se mohli dostat i další zájemci, ale jen do naplnění kapacity. Ostatní, kdo na Hrad přijdou, budou moci dění v obou prostorách sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na III. nádvoří a také na Hradčanském náměstí. Turisté naopak musí zatím prohlídku katedrály oželet, od pondělí je jim uzavřen i Starý královský palác.