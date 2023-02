Orlen Unipetrol loni navýšil víc než pětinásobně zisk

„Hospodářské výsledky byly pozitivně ovlivněny našimi investicemi z uplynulých let. Za posledních pět let jsme investovali padesát miliard korun. Vysokou míru investic jsme dokázali udržet i v těžkých covidových letech, kdy jsme se v roce 2020 propadli do ztráty ve výši šesti miliard. Nyní sklízíme ovoce tohoto úsilí a zároveň naše finanční výsledky podpořila pozitivní makroekonomická situace v rafinérském segmentu,“ uvedl generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.

V loňském roce zpracovala skupina 7,5 milionu tun ropy. Prodej rafinérských produktů dosáhl výše 6,1 milionu tun a prodej petrochemických produktů úrovně dvou milionů tun. Při budování recyklačních kapacit skupina investovala také do společnosti Remaq, kterou začlenila do své skupiny. Skupina tak očekává, že v roce 2030 bude až pětina její petrochemické produkce tvořena z recyklovaných materiálů.

Orlen Unipetrol patří do skupiny společností, na než vláda uvalila takzvanou windfall tax, tedy daň z mimořádných zisků. Firma ji bude odvádět z letošního zisku, na loňský rok se ještě daň nevztahuje.