Nezákonně sterilizovaným ženám měl pomoci nový zákon, stát ale žádosti často zamítá

„Tolik roků na to člověk čeká, na ministerstvu zdravotnictví už mám tu žádost osmý měsíc a pořád nás tahají za nos. Někomu to vyjde, někomu ne,“ vypráví Pavlína Čovejová. To Olga už odpověď obdržela – zamítavou. Další žena, Olga Kovacziková, dokonce přiznala, že když jí přišla od úřadu zamítavá odpověď, plakala.

Zákon platný od loňska má symbolickou částkou 300 tisíc korun odškodnit ženy, které podstoupily v letech 1966 až 2012 protiprávní sterilizaci a přišly tak o možnost mít další děti. Za socialismu za tím stála snaha regulovat počet Romů. Tehdy se podle členky Rady vlády pro lidská práva Moniky Šimůnkové razil přístup, že tyto ženy by už neměly mít další potomky.

Podle Marie Čovejové tenkrát objížděla byty sociálka a lékařka, za sterilizaci navíc podle ní nabízely finanční prostředky – konkrétně patnáct tisíc, což byla za socialismu poměrně vysoká částka. „Ale nejhorší bylo, že (nám říkali, že) když na ten zákrok nepůjdeme, tak nám odeberou děti,“ vzpomíná.

Zákroky bez souhlasu

Sterilizace od sedmdesátých let minulého století upravovala vyhláška, příliš se ale nedodržovala. Tato praxe pokračovala i po roce 1989, kdy se nezákonné sterilizace objevovaly ještě přibližně dalších dvacet let.

Podle senátora a přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky ostravské fakultní nemocnice Ondřeje Šimetky (za ODS) by měly být sterilizace prováděny s informovaným souhlasem dotyčné ženy, což se podle něj v minulosti bezpochyby nedělo.

Eleně Gorolové, která je předsedkyní Spolku žen postižených sterilizací, zdravotníci v roce 1990 řekli, že po dvou císařských řezech se provádí sterilizace a že utekla hrobníkovi z lopaty. Tehdy jí bylo jednadvacet let. Další ženy popisují, že k zákroku nikdy nedaly souhlas. Úřady v Česku začaly podezření na nezákonné zákroky prošetřovat už před devatenácti lety.

V roce 2005 pak tehdejší ombudsman Otakar Motejl označil desítky případů sterilizací za protiprávní a o čtyři roky později se ženám omluvila vláda Jana Fischera. Senátor Šimetka míní, že přijetí zákona o odškodnění za nezákonné sterilizace bylo nutné k napravení křivd.