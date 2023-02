Reportéři ČT se vydali po stopách řetězových e-mailů. Dezinformace cílí na statisíce seniorů

„První řetězové emaily proti Petru Pavlovi jsme zaznamenávali v půlce října. Obrovský nárůst byl na začátku listopadu a v půlce prosince se to překlopilo a mnohem víc jich bylo proti Danuši Nerudové. Potom se to zase zpátky překlopilo proti Pavlovi, takže bylo vidět, že i dezinformátoři se orientují ve volebních preferencích,“ ohlíží se jedna z členek Českých elfů.

Význam problému potvrzuje i novinářka a čerstvá držitelka ceny Ferdinanda Peroutky Ivana Svobodová. Počátek šíření řetězových e-mailů z pozorování datuje zhruba na konec roku 2013, kdy začaly přicházet zcela falešné zprávy ohledně situace na Ukrajině. „Průběžně to přešlo do dezinformací v souvislosti s uprchlickou krizí, pak souvisely s koronavirem a nyní se výrazně týkají ruské agrese na Ukrajině,“ popisuje reportérka časopisu Respekt v pořadu

Čím dál více tyto zprávy pak dle ní způsobují rodinné spory, které často končí úplným přerušením komunikace. „Neustálý přísun podobných zpráv zahltí mozek a velice špatně se to vysvětluje lidem, kterým se to stane. Pro rodiny je to obtížná situace a mnoha rodinám to způsobilo ve vztazích velkou trýzeň,“ dodává.

Nástroje k ověření informací

Autor reportáže Ondřej Golis, který mapoval původ zpráv, se domnívá, že drtivá většina autorů těchto dezinformací je o jejich pravdivosti přesvědčená. „Nemyslím si, že jsou to lidé, kteří jsou za to nějak placení. Dělají to ze svého přesvědčení, že objevili něco, co jim média nějak tají a že je nutné s tím seznámit svoje blízké a svoje okolí,“ říká.

Klíčové je proto prohlubovat digitální gramotnost u lidí v seniorském věku společně s ukázkami nástrojů pro ověření přicházejících informací, říká ředitel vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Elpida Jiří Hrabě. „Je asi třetina seniorů, kteří si informace pravidelně ověřují. Další třetina je šedá zóna, která váhá, což je dobře, protože je důležité o tom mluvit, a pak je poslední třetina, kterou nepřesvědčíte,“ doplňuje.

V případě diskuzí v rodinách radí, aby si lidé navzájem pomohli osvojit dovednosti, aby si sami zjistili, že „daný článek by měl být podepsaný, ozdrojovaný a mělo by být uvedeno, kdo je vydavatelem daného média, podle čehož se dá zjistit, co píše a v čí prospěch.“