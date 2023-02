Ovocnáři zlikvidují asi desetinu jabloňových sadů, na pěstování prodělávají

Patnáctileté jabloně v Synkově na Rychnovsku mohly bohatě plodit ještě nejméně pět let. Místo toho je speciální stroj i s kořeny vytrhává jednu po druhé. „Je to smutný pohled, ale ekonomická situace nás tak mele, že je to neúprosné,“ vysvětluje Josef Šíla z Ovocných sadů Synkov.

Ovocnáři na pěstování jablek prodělávají zhruba čtyři koruny na kilogramu. Vyšší částky, které teď platí za skladování a práci s ovocem, jim nekompenzují příjmy z jeho prodeje. „Všechny energie vyletěly, cena lidské práce stoupla. Nedá se konkurovat polskému ovoci,“ vypočítává Šíla.

Levnější polská jablka zaplavila středoevropský trh tím víc, že se zastavil jejich odbyt do Ruska. Čeští pěstitelé napříč zemí proto sady téměř neobnovují. „V loňském roce jsme vysázeli pouze 150 hektarů, což je proti běžným čtyřem stům hektarů rekordně málo,“ doplnil předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.

Místo jablek výnosnější plodiny

Lidé v obchodech hledí hlavně na cenu. Zákazníků, kteří ve farmářské prodejně kupují výhradně česká jablka, je méně. Z vytrhaných jabloní se mezitím ještě v sadech stane štěpka. „Máme dalších devět hektarů, je to mladší výsadba, ale bohužel čeká na kácení taky,“ zmínil Šíla.

Ovocnáři ze Synkova celkem sníží plochu sadů ze 180 na sedmdesát hektarů. Na uvolněných pozemcích začnou pěstovat výnosnější obiloviny nebo olejniny.