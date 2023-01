Pavel kvůli nemoci ruší pondělní program. Babiš navštíví Brno

Oba kandidáti se měli utkat v debatě na serveru Novinky.cz, ta se však kvůli Pavlově nemoci ruší. Pavel v pondělí nepojede ani na návštěvu Kolína. „Přeci jen ta středa a čtvrtek budou hodně důležité, tak bych chtěl být ve formě,“ řekl už v neděli po debatě na ČT Pavel.

V úterý ale znovu plánuje pokračovat v kampani, dopoledne by měl dát rozhovor pro Seznam Zprávy, nebo také pro rádio Frekvence 1 a odpoledne počítá s tím, že zamíří do Příbrami, kde má v plánu tiskový brífink pro novináře, ale také setkání s občany.

„K tomu Petr Pavel řekl, že to setkání by mělo být pod střechou, tedy v teple a nemělo by zhoršit jeho zdravotní stav,“ informovala zpravodajka ČT Izabela Niepřejová.