Pavel i Babiš získali prezidentskou ochranku, jedná se o běžnou praxi

„Operativní složky vyhodnocují bezpečí těch dvou kandidátů a v případě, že bychom získali informace, že by jeden z kandidátů mohl být ohrožený, tak už se to řeší například formou krátkodobé ochrany,“ prohlásil ředitel ÚOP Martin Baláž.

Jedná se o běžnou praxi z minulých let. Když Miloš Zeman v roce 2013 postoupil do druhého kola, tak už mu byli na blízku policisté z prezidentské ochranky, i když ho chránila také soukromá bezpečnostní agentura.

Vůz Miloše Zemana tehdy například doprovázela černá limuzína ÚOP. „Jsou to členové útvaru, kteří následují tu chráněnou osobu. V podstatě dozírají z dálky, je to jen dohled, není to plná ochrana,“ přiblížil bývalý člen ÚOP Aleš Lehký.

I přesto byli v rámci druhého kola voleb na všech veřejných akcích i ve volebním štábu Miloše Zemana v den, kdy byl zvolen prezidentem. Podle bývalého policisty Lehkého měli tehdy členové daného útvaru prověřený prostor i připravené záložní vozidlo, kterým byli připraveni zasáhnout nebo provést evakuaci.

Když Zeman mířil z Vysočiny na prezidentskou inauguraci do Prahy, tak byl stále ještě pod částečným dohledem soukromé agentury. „A už je to doplněno osobním ochráncem, který jede s panem prezidentem v limuzíně. Je tady vidět úloha ředitele ÚOP, který domlouval detaily a to, jakým způsobem bude ochrana probíhat,“ komentoval Lehký deset let staré záběry.

Na druhé kolo jsme připraveni, řekl ředitel Baláž

Podobně se to odehraje i během letošní přímé volby českého prezidenta. „Máme už nastavené nové týmy ochránců… Víme, kde ti kandidáti budou. Jak se dozvíme vítěze voleb, tak se ihned přemísťujeme na místo, kde budeme přebírat bezpečnost,“ popsal plán na druhé kolo ředitel ÚOP Martin Baláž.

Osobní strážce bude mít stále i Miloš Zeman. Půjde o řidiče a bodyguarda, celkem se u něj má střídat osm lidí. Útvar pro ochranu prezidenta České republiky zajišťuje bezpečnost všech bývalých prezidentů republiky. Podílí se i na ochraně Pražského hradu, českých korunovačních klenotů a zajišťuje také bezpečnost mezinárodně chráněných osob při jejich pobytu v Česku.