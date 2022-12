Případů rakoviny slinivky výrazně přibývá. Pravidelná kontrola může odhalit nemoc včas

Vyšetření jednou za rok

Přidat se chce další třicítka nemocnic. Mezi nimi je i nemocnice v Praze Na Homolce, kde nyní čekají na udělení statutu vysoce specializovaného pracoviště. „Výzva je do 5. prosince, po tomto datu ministerstvo vyhodnotí došlé žádosti. Rozhodnutí budou vybraným poskytovatelům vydána do konce roku,“ uvedl resort zdravotnictví.

Rizikoví pacienti by pak do nemocnice měli docházet jednou ročně na vyšetření. „Je to kombinace klasické endoskopie a ultrazvuku. Ten endosonograf má na konci ultrazvuk, zavádí se to jícnem do žaludku,“ vysvětlil vedoucí lékař gastroenterologie Nemocnice Na Homolce Petr Spáčil.

Počet případů, stejně jako v dalších vyspělých zemích, roste. Na rozdíl od některých jiných druhů rakoviny se ale u rakoviny slinivky nedaří zvyšovat dobu přežití. Příčiny jejího vzniku zatím nejsou jasné, lékaři ale ví, že rizikovými faktory jsou hlavně špatný životní styl, obezita a kouření.