Motol otevřel první dům pro rodiny dlouhodobě nemocných dětí

Dům by měl sloužit rodinám dětí a dospívajících, kteří – se svými blízkými – musí v nemocnici zůstat třeba i několik měsíců. Dosud někteří rodiče mohli přespávat v provizorní ubytovně, nově nemocnice ale nabídne pokoje zdarma pro celé rodiny.

V domě by mohlo najít zázemí až jednadvacet rodin těžce nemocných dětí. První z nich by se sem mohly nastěhovat už v polovině prosince. „Aktuálně máme odhad na dvanáct milionů ročně na provoz. To zahrnuje jak technické věci, služby, tak ale i tým, personál,“ popisuje ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešátová.

Význam podobných typů ubytování oceňuje také ředitel fakultní nemocnice Miloslav Ludvík. „Světový trend je snižovat hospitalizace a přecházet do takzvaného hotelového ubytování. Jsou diagnózy, kdy potřebujete denně ozařovat, denně kapat chemoterapii, ale není důvod hospitalizovat,“ míní.