Bylo by hezké objevit ráj, říká archeolog a teolog pátrající v Izraeli po stopách bible

„Jde o spolupráci rozvíjenou na poli starověkých textů v oblasti Izraele a konkrétně biblických textů a propojení s konkrétním archeologickým výzkumem, do kterého se dvanáct let zapojujeme. Tím i naše studenty dostáváme do realit starověkého světa,“ popsal svou práci Čapek.

S kolegy zkoumá starověké pevnostní město na hranici judského království, které bylo podle dokumentů a starověkých textů dvakrát zničeno. „Je to město, jehož stáří je téměř pět tisíc let. A my se snažíme pro ty texty hledat nějakou odezvu. To, jak přesně třeba proběhla návštěva asyrských, anebo babylonských vojsk, kdy to město bylo dvakrát zničeno. Je to takový dlouholetý, už vlastně deset let trvající projekt,“ popsal.

Teolog, který pracuje jako archeolog

Čapek vnímá, že se díky výzkumu dostal na správné místo. „Texty, které čteme, které vykládáme, mají své historické pozadí. A to je to důležité – být v tom místě a rozumět světu za biblickými texty,“ vysvětlil smysl své práce.

Zejména izraelští archeologové podle jeho názoru mají jakousi čítanku svého života a národní identity v bibli. „A vlastně tam dohledávají kontext,“ dodal.