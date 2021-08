Češi hledají v Izraeli pozůstatky biblických příběhů. Archeologům pomáhají geochemici

Tým z České zemědělské univerzity (ČZÚ) usiluje o stále hlubší vědecké pochopení starověké historie a jejích odlišností od vyprávění v náboženských textech. Nezvyklé spojení geochemiků a archeologů je důsledkem nového mezioborového trendu ve zkoumání starých památek. „Například tím, že jsme objevili vyšší hladiny zinku, jsme se dozvěděli, že se tu lidé živili hlavně obilninami,“ popisuje Michael Opare Asare z ČZÚ.

Brát bibli jako vodítko při vykopávkách je riskantní. „Pokud bychom biblické vyprávění brali jako historický zdroj, byl by to problém. Nebylo napsané jako historický záznam. Je to hlavně teologický text,“ upozorňuje vedoucí vykopávek Jicchak Shai.

V případě naleziště Tel Burna však biblické příběhy vedou k nálezům. Podle nich touto oblastí vedla válečná hranice mezi židovským královstvím a říší Filištínů. Bible zmiňuje starověké město Libnu několikrát. Nejprve jako město, které dobyl židovský generál Jozue.