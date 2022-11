PRE od ledna zdraží elektřinu i plyn. Většina klientů zaplatí zastropované ceny

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy odhadl, že náklady na toto opatření budou kolem 130 miliard korun.

Průměrná pražská domácnost, která pro odběr elektřiny využívá jednotarifní distribuční sazbu, v rámci které elektřinou neohřívá vodu v bojleru a elektřinou netopí, by tak po zastropování a započtení všech poplatků měla podle PRE platit kolem čtrnácti set korun měsíčně. Oproti současnosti je to zhruba o tři sta korun více. Týká se to přibližně tří čtvrtin zákazníků PRE. U části zákazníků se naopak měsíční zálohy o něco sníží. Změny cen se pak nebudou týkat zákazníků, kteří mají smluvně zafixované ceny dodávek.

Ceny pro koncové zákazníky tak budou výrazně nižší, než jsou reálné tržní ceny odvozené z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Ty budou podle aktuálního ceníku u základního tarifu PRE pro příští rok 10 799 korun za MWh s DPH u elektřiny a 5263 korun za MWh plynu. Zákazníci ovšem budou platit ceny do hladiny vládou nastaveného cenového stropu, část nad stropem by měl doplatit stát.

Firma motivuje zákazníky k úsporám

O úpravě cen energií bude PRE své odběratele v následujících dnech informovat dopisem nebo elektronickou poštou, následně jim rozešle také nově stanovené zálohy plateb.

Společnost také upozornila, že se její zákazníci mohou do poloviny listopadu hlásit do programu, který je má motivovat k úsporám energií. Podle mluvčího PRE Karla Hanzelky domácnosti, které sníží přes zimu spotřebu elektřiny o deset procent, dostanou na zákaznický účet 1500 korun. Do úterý se podle něj do programu přihlásilo 24 tisíc domácností.