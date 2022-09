Silnou zbraní Senátu je odbornost. Senátoři mohou lidem pomoci svým vlivem, míní Růžička

Senátor Růžička získal v prvním kole volby těsně přes padesát procent hlasů. „Snažili jsme se nic nepodcenit, byli jsme měsíc v ulicích, připravili jsme velice zajímavé materiály, noviny,“ uvedl Růžička a dodal, že k navázání konverzace s lidmi pomohly také psí pamlsky.

O Senátu si lidé podle něj chtěli povídat poměrně málo. „Lidi daleko více trápí problémy, které jsou hmatatelné, blízké,“ upozornil. „Ptali se, jak jako senátor do toho mohu vstupovat. Protože jsem byl osm let zastupitel na Praze 6, myslím, že jsem jim na to uměl odpovědět“.

Jako příklad Růžička uvedl výstavbu nových škol, které nemohou stavit samy městské části, ale stát. „Stát a zřizovatel, městská část, musí být v kontaktu,“ objasnil a dodal, že tomu jako senátor dokáže pomoci. „V Senátu máme skupinu, scházíme se s ministerstvem školství a představiteli jednotlivých stran. Ta projednává veškeré zákonné věci, které mají celostátní rozměr,“ přiblížil znovuzvolený senátor.

Třetí místo v senátních volbách na Praze 6, kde Růžička kandiduje, obsadil člen ČSSD Petr Havlík. „Překvapilo mě to příjemně. Z mých úst to zní možná trochu divně, ale jsem přesvědčen, že demokratický stát by takovou pravdivou, sociálně citlivou stranu měl mít,“ uvedl. Podle něj se však ČSSD v posledních letech dehonestovala.