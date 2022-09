Za velké překročení rychlosti by mohla řidičům hrozit vysoká pokuta i odebrání průkazu

Nízké sankce

Ve správním řízení teď řidičům hrozí pokuta pět až deset tisíc korun, pět bodů a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. „Dnes se děje to, že se ti řidiči v podstatě smějí policii, protože řidič jede nebezpečně rychle a pak v jízdě pokračuje a snaží se čekat na správní řízení, které trvá velmi dlouho,“ vysvětluje Neřold.

Proto BESIP i policie navrhují tvrdší sankce, kdy by řidič zaplatil až pětadvacet tisíc korun, odebrali by mu šest trestných bodů a delší by byl i zákaz řízení. Navíc by rovnou přišel o řidičské oprávnění.

„Jednak je to primární prevence. Člověk, který to spáchal, si řekne, že příště musí být rozumnější. Když se o tom bude dostatečně hovořit veřejně, tak je to i všeobecná prevence,“ dodává Budský.

O zpřísnění sankcí za nepřiměřenou rychlost ale i dalších změnách v novele silničního zákona už tento týden jednali někteří poslanci a odborná veřejnost. Zákon je připravený přes tři roky, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nyní říká, že by se mohl dostat na jednání sněmovny na jaře.