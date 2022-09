Senátorku Horskou vyzve ve druhém kole pardubický primátor Charvát

Do druhého kola senátních voleb v obvodě Pardubice postupují dosavadní senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL) a pardubický primátor Martin Charvát (ANO). Vyplývá to z výsledků voleb po sečtení víc než pětaosmdesáti procent okrsků. O tom, kdo usedne do senátorského křesla, rozhodnou voliči příští týden.