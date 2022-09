Do Česka dorazily další stovky běženců. Ministr Rakušan bude jednat s bavorským protějškem

„Během tohoto víkendu máme zajištěných téměř šest set migrantů. Jen v pátek bylo zadrženo nebo zajištěno 283 cizinců,“ uvedl velitel registračního místa v Břeclavi Roman Pittner.

Podobné centrum funguje od začátku týdne také v uzavřeném areálu policejní školy v Holešově na Kroměřížsku. Denně zvládne odbavit až 150 lidí. „Máme to samozřejmě zajištěno tak, aby policistky prohlížely ženy, policisté muže. Zjišťujeme, jestli u sebe nemají zbraň nebo cokoli, co by mohlo být nebezpečné pro okolí. Potom dochází k fotografování,“ popisuje náměstek policejního ředitele pro vnější službu ve Zlínském kraji Bohdan Varyš .

Po proceduře zahrnující i sejmutí otisků odváží policisté běžence přímo na vlak do Německa. „Skupiny běženců se na naše území dostávají také přes takzvanou zelenou hranici. To znamená přes pole nebo louky. Své osobní věci pak často nechávají přímo na místech svého provizorního nocoviště,“ upřesňuje mluvčí policie Jihomoravského kraje Bohumil Malášek. „Jsou to většinou muži v produktivním věku, řekněme od 20 do 40 let,“ doplnil.

Trestná činnost se v žádném kraji nezvýšila

Podle ministra vnitra Rakušana se trestná činnost v žádném kraji nezvýšila. „Bezpečnostní situace i přes tato zvyšující se čísla migrantů přicházejících do České republiky je pod kontrolou,“ ujistil.

Policie i přesto posiluje hlídky a zintezivňuje namátkové kontroly. Už koncem srpna pořádala na hranicích se Slovenskem cvičení. O situaci ohledně migrace mají v říjnu v Bratislavě jednat zástupci zemí visegrádské čtyřky.