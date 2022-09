Policie zřídila v Holešově registrační místo pro běžence

Policisté zjišťují totožnost zajištěných běženců, fotografují je a berou jim otisky prstů. „Na základě provedení výše uvedených úkonů jsou cizinci za naší asistence převezeni na vlakové nádraží Břeclav nebo Hulín, odkud naše území opustí nebo dále pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky,“ popsala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Další migrační point otevřela 1. září policie také v Břeclavi. V místech registračních pracovišť podle ní v žádném případě nehrozí jakékoliv riziko ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Od úterního večera je na webu města zveřejněno vyjádření starosty Rudolfa Seiferta (BEZPP), ve kterém kritizuje, že policie o vzniku zařízení oficiálně neinformovala dříve. Různé informace o budování registračního a záchytného centra pro cizince v areálu školy se podle něj šíří od poloviny minulého týdne.

„Musím konstatovat, že osobně jsem se dozvěděl neoficiálně o tomto záměru ve středu 31. 8. prostřednictvím tamtamů ze školy a o den později mně tato informace byla potvrzena vedením Krajského ředitelství PČR. Od té doby jsem absolvoval několik schůzek a řadu telefonátů a snažil se dovést zástupce policie a cizinecké policie k vydání tiskové zprávy a informování veřejnosti o tom, co se vlastně v areálu školy děje,“ uvedl holešovský starosta.

Policie se ke zřízení centra oficiálně vyjádřila ve středu. Podle Kyšnerové tomu však předcházela důsledná komunikace se zástupci školy i dotčené samosprávy.

Od května zaznamenali policisté nárůst počtu běženců

Po základních úkonech v centru získají Syřané výjezdní příkazy s platností třiceti dnů. „Tito cizinci jsou dále poučeni, že s ohledem na skutečnost, že pochází z oblastí válečného konfliktu, se mohou dostavit na příslušné pracoviště k podání žádosti o legalizaci svého pobytu prostřednictvím víza k pobytu nad devadesát dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, nebo aby v uvedené době opustili území České republiky. Po dobu platnosti výše uvedeného víza má jeho držitel postavení legálně pobývajícího cizince na území České republiky,“ popsala mluvčí.

Běžence z jiných států policie umisťuje do zařízení pro zajištění cizinců, odkud organizuje jejich návrat do vlasti. Cizincům z Afghánistánu a Palestiny po identifikaci vydává rozhodnutí o správním vyhoštění.

Od letošního května zaznamenali zlínští cizinečtí policisté vysoký nárůst počtu běženců, převážně z Blízkého východu. Případů nelegálního překročení hranice se Slovenskem zaevidovali více než tisíc, loni byl záchyt migrantů téměř nulový. Cizinci podle policie využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do Česka a dále do Německa.