Záchranáři by mohli jít dříve do penze, kývla na to vláda. Zkrácení doby důchodového pojištění před penzí ale Jurečka stáhl

Zdravotničtí záchranáři budou moci jít dříve do důchodu. Schválila to vláda na svém středečním jednání, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Neprošel však obecný návrh na zkrácení doby důchodového pojištění pro získání starobní penze z 35 na 25 let. Vláda jej začlení až do širšího balíčku úprav penzí, který chystá na polovinu příštího roku.