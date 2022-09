Příprava budoucích pěstounů by se měla sjednotit, pomoci má novela

Novela má za cíl přivést nové dlouhodobé pěstouny. Jejich počet se sice zvyšuje, ale jen mírně. Podle pěstounky Kláry Fialové by pomohlo, kdyby nový žadatel přesně věděl, co ho vlastně čeká. Ani to dnes není běžné.

Zpružnit a zrychlit proces by měla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Připravuje ji ministerstvo práce a sociálních věcí. V novele počítá třeba s tím, že by se každý žadatel rozhodl sám, ve kterém kraji chce vše vyřídit. „Změnou je i jednotný informační systém, abychom měli společný registr, ne každý kraj zvlášť,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zvýšení příspěvků pro pěstouny

Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhlo kvůli vysoké inflaci zvýšení příspěvků pro pěstouny. Platit by mohlo od října. Příspěvek při převzetí dítěte, který se neměnil od roku 2008, by se mohl zvednout o 35 procent a měsíční částka na úhradu potřeb dítěte o 27 procent. Vzrůst by mohly i zaopatřovací příspěvky pro mladé po odchodu z dětského domova či z náhradní rodiny. Připomínky k návrhu mohou resorty a další instituce podávat do poloviny září.

V dlouhodobé pěstounské péči podle ministerstva na konci loňska vyrůstalo 12 351 dětí. Na přechodnou dobu bylo u pěstounů 538 chlapců a děvčat. Další tisícovky dětí měly poručníka, či je někomu do péče svěřil soud. Ročně se pak poskytuje kolem 2700 příspěvků při převzetí.