Z nádraží v Roudné naposledy odjely vlaky. Starou trať nahradí rychlá přeložka, nejdřív je ale výluka

Z Roudné na Táborsku odjely dopoledne před začátkem výluky poslední dva vlaky. Na sever do Tábora jela moderní elektrická jednotka, na jih symbol železniční minulosti – starý motorák známý pod přezdívkou Singrovka. Stejně jako on patří nyní již do železniční historie i nádraží v Roudné. Na přeložce, která vede podstatně východněji než stará trať, bude místo něj zastávka Myslkovice.

Se zanikajícím nádražím se přišli lidé z Roudné v pátek rozloučit. Někteří vzpomínali na vlaky, jiní i na starou nádražní budovu, která šla k zemi v 70. letech. O tu, která ji nahradila a nyní ztrácí využití, má zájem obec.

Úsek Doubí–Soběslav je jedním z posledních na trati z Prahy do Českých Budějovic, který zůstával jednokolejný a v téže stopě, v jaké ji v roce 1871 zprovoznila tehdejší Dráha císaře Františka Josefa.