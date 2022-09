Přichází druhá šance zbavit se některých exekucí bez placení penále. Milostivé léto potrvá tři měsíce

Milostivé léto, tedy tříměsíční období, kdy se mohli dlužníci zbavit dluhů, aniž by spláceli penále a další poplatky, se uskutečnilo již na přelomu let 2021 a 2022. Tehdy se podařilo zastavit téměř 50 tisíc exekucí, přičemž patnáct tisíc lidí se jich zcela zbavilo a dalším se alespoň usnadnilo splácení dalších dluhů. Ačkoli tehdy politici, kteří za akcí stáli, hovořili o jedinečné příležitosti zbavit se dluhů, prosadili nakonec ještě druhé kolo. Začíná 1. září, skončí posledního listopadového dne.

Exekutoři nově mají stanovenou jasnou lhůtu na odpověď, pokud se dlužník rozhodne milostivého léta využít. Nestane se tedy již, že by reakce trvala tak dlouho, že by mezi tím akce skončila. „Exekutor musí odpovědět do patnácti dnů. Pokud se v odpovědi zpozdí, tak o co se zpozdí, se prodlužuje doba pro využití milostivého léta,“ ujistil vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

Po prvním milostivém létu hovořili exekutoři také o údajně malém zájmu dlužníků o něj. Naopak poslanci Patrik Nacher (ANO) a Marek Výborný (KDU-ČSL), kteří akci připravili a v parlamentu prosadili, s odkazem na data Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo pražského dopravního podniku označili výsledek za dobrý. Podobně smýšlejí i zástupci neziskových organizací.

„Patnáct tisíc lidí, kteří se díky akci zbavili všech svých exekucí a jsou po zaplacení původního dluhu konečně čistí, je velkým úspěchem. Navíc další lidé si snížili počet svých exekucí, a snížili tak svůj celkový dluh,“ uvedl například ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Další milostivé léto by se mohlo týkat daní

Ani druhé milostivé léto by nemuselo být poslední příležitostí zbavit se dluhů. V polovině srpna vláda zveřejnila návrh zákona, podle kterého by se příští rok mohla konat další obdobná tříměsíční akce. Pokud by dlužníci splatili od začátku července do 2. října nedoplatky na daních, stát by jim odpustil úroky a některé další platby.

Daňové milostivé léto se má podle návrhu týkat jen fyzických, ne právnických osob, a jen nedoplatků vzniklých do letošního 30. června. Drobné nedoplatky do 200 korun by se pak mohly úplně škrtnout. Částky nad deset tisíc korun by se daly srovnat také ve čtyřech splátkách, byl by na to rok do začátku října 2024.