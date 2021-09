Jedenáct procent Čechů je rizikově zadlužených, vyčíslila bankovní asociace

Za rizikové chování se považuje to, že si dlužníci na své nákupy půjčují přesto, že nemají možnost šetřit (12 procent), mají tři a více půjček (devět procent), ale zejména že si půjčují na splátku jiné půjčky (13 procent).

„Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové chování a počet lidí, kteří se takto chovají, je alarmující. Pokud nám banka odmítne půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude zřejmě nad naše možnosti. Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček může představovat cestu do pekel,“ uvedl náměstek ředitelky asociace Filip Hanzlík.

Naopak zodpovědně se chovají Češi, kteří by se při případné neschopnosti splácet svůj dluh snažili vyjednávat s poskytovatelem půjčky odklad splátek (32 procent) nebo by zkusili půjčky konsolidovat (pětina). Průzkum také ukázal, že dvě třetiny populace, které mají zkušenosti s půjčkou, se o svou schopnost splácet neobávají. Téměř osm z deseti Čechů považuje výši svých půjček za bezpečnou.