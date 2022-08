Na vysoké školy míří silné ročníky, konkurence je větší. Největší zájem je o zdravotnické a pedagogické obory

„Primárně jsem se hlásila do Anglie, ale v Česku jsem si podala šest přihlášek. Na některých školách jsem měla jistotu, protože mě vzali bez přijímaček, chtěla jsem si ale nechat otevřená vrátka,“ řekla ČT studentka Laura Germičová z Chebu. „Kdybych tu jistotu neměla, podala bych si přihlášek víc. Takhle jsem si vybrala alternativy k oboru, na který jsem se hlásila v zahraničí a který v Česku není,“ upřesnila.

Naopak Klára Strolená z Kladna si podala přihlášku na jedinou školu i kvůli blízkosti k jejímu bydlišti. „Přihlášek jsem si chtěla podat víc, ale jen jediná škola splňovala to, co jsem si představovala. Další škola, která by mé požadavky naplnila, byla až v Ostravě, proto jsem zvolila školu v Praze.“

Rekordní zájem o studium na Univerzitě Palackého

Univerzita Palackého v Olomouci v letošním přijímacím řízení zaznamenala největší zájem o studium za posledních deset let. Téměř 34,5 tisíce přihlášek dorazilo do 15. března letošního roku, což je o dva tisíce víc než loni. Číslo se ale podle mluvčího univerzity Egona Havrlanta ještě vzhledem k probíhajícímu přijímacímu řízení navýší.

Víc než 15procentní nárůst oproti loňsku zaznamenala i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU), jak potvrdil její mluvčí Štěpán Kuděj. Dodal, že je stále možné se na některé obory přihlásit, a tak i počet přihlášek na JČU může narůst.