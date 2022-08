Rozhovor pro ruskou televizi splnil účel, říká Dominik Hašek. Jeho názory na válku četly tisíce lidí

„Nevěřil jsem, že to ruská média budou publikovat, právě proto jsem ten rozhovor vypracoval v češtině i v ruštině a na překladu jsem si dal velmi záležet,“ říká Hašek s tím, že jeho cílem bylo v případě, že televize rozhovor nevydá, šířit ho sám, aby se dostal k co nejvíce rusky mluvícím lidem.

To se povedlo, tvrdí teď slavný sportovec. „Četly ho desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí,“ tvrdí. „Vím, že ho četla i spousta lidí na Ukrajině, od kterých mám ohlasy a kteří to posílají i svým kamarádům do Ruska,“ dodává.

Hašek říká, že od ruského novináře dostal otázky, na které vypracoval odpovědi. „Poslal asi tři a já mu odpověděl, že je to málo, tak jich ještě několik přidal. Když jsem mu rozhovor poslal vypracovaný, přidal ještě několik dalších ‚tvrdých' otázek typu: ‚Proč lžete?',“ směje se Hašek.

Nepřemýšlej nad tím, to je Rusko

Bývalý brankář říká, že slíbil, že na dodatečné otázky odpoví, až bude publikován původní rozhovor. To se ale nestalo.

Devadesát procent reakcí na rozhovor, který citovala různá média, bylo podle Haška kladných. „Někteří mi ale vyčítali, že mluvím jako politik,“ usmívá se.

Hašek působil v ruském klubu Spartak Moskva v letech 2010 - 2011. „Jsem dodnes hrdý na to, že jsem hrál za mužstvo s takovou historií a s legendami jako byl Staršinov, Jakušev a další mistři světa a olympijští vítězové,“ vzpomíná. Vůbec prý ale nečekal, co se stane za několik let na Krymu a na Ukrajině. „Poznal jsem trochu víc ruské lidi a pochopil, že Rusové mají jinou mentalitu. Něco je psáno, ale pak to funguje jinak. Kluci si ze mě dělali vždycky legraci a říkali: ‚Dominik, ne nado dumať, eto Rossija' (Dominiku, nepřemýšlej tolik, tohle je Rusko),“ vypráví Hašek.

Říká, že díky působení v ruském klubu se také snaží apelovat na fanoušky Spartaku a také na bývalé spoluhráče, aby udělali vše pro zastavení ruské agrese na Ukrajině.