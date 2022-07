Celá kandidátka STAN v Poděbradech odstoupí, do voleb půjde s jinou značkou, píše Mladá fronta DNES

Spolu s ním se rozhodli podle MfD skončit i všichni ostatní kandidáti hnutí v Poděbradech. Místo pod hlavičkou STAN půjdou do voleb pod jinou značkou. „Ano, do voleb půjdeme všichni jako Nezávislí kandidáti Poděbrady, nyní sháníme 1003 podpisů nutných pro včasné podání registrace,“ uvedl Červinka.

Za svá slova se starosta omluvil

Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl. Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.

Za svá slova se Červinka omluvil. Uvedl, že jeho výrok o Romech byl hloupý před dvaceti lety i nyní. Svou roli podle něj sehrály emoce a únava a jeho vyjádření nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

STAN, které se v poslední době potýká s řadou problémů svých členů, čeká v sobotu v Hradci Králové mimořádný volební sněm. Rakušan bude obhajovat funkci předsedy. Vládní hnutí sněm svolalo mimo jiné kvůli obvinění pražského politika STAN Petra Hlubučka v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Starostům se navíc z velké části rozpadlo vedení, které zvolil sněm loni v létě.

Ministr školství Petr Gazdík skončil kvůli kontaktům s dalším obviněným v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem, nejen ve vládě, ale i jako místopředseda STAN. V březnu na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, další místopředseda Věslav Michalik v červnu náhle zemřel. Ze čtveřice řadových místopředsedů tak zůstala pouze místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová. První místopředseda STAN Jan Farský v posledních měsících pobývá v USA kvůli stipendiu.