Připravujeme se všechny scénáře, řekl Fiala po jednání vlády. Podle Síkely jsou zásobníky na zemní plyn plné ze 75 procent

Premiér podotkl, že do zásobníků vláda již nakoupila plyn za 8,5 miliardy korun.

Podle Síkely tak Česko v plnění zásobníků pokračuje, a to i přesto, že v Evropě došlo k výraznému poklesu dodávek zemního plynu. „Jen za poslední dva dny jsme natlačili do zásobníků dalších třicet milionů,“ řekl s tím, že se Česko již lehce přehouplo přes 75 procent naplnění.

Síkela zmínil rovněž pozměňovací návrh, který se týká vyhlašování stavu nouze. „Nazval jsem to airbagem. Je to něco, co máte v autě a doufáte, že nikdy nebudete muset použít, ale když ta situace nastane, tak jste rádi, že ho máte,“ řekl Síkela. Nové nařízení podle něj možní vyhlašovat mimořádný stav nouze v oblasti teplárenství. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak bude moci vydávat individuální rozhodnutí a podle Síkely tak „jemně řídit dodávky plynu.“

Řešila i státní rezervy na pomůcky při covidu

V souvislosti s covidem-19 vláda projednávala i další postup při využití darů pro řešení epidemie obdržených v rámci humanitární pomoci od NATO a USA, ale i informace stejného úřadu o darování očkovacích látek. Zásoby ochranných pomůcek kvůli pandemii bude mít Správa státních hmotných rezerv (SSHR) na měsíc místo dvou a bude držet sto milionů kusů položek.

Vláda se zabývala také problematikou protipovodňové ochrany na řece Bečvě, konkrétně výstavbou vodního díla Skalička. Ministerstva zemědělství a životního prostředí projekty vyhodnotilo a rozhodlo o výstavbě boční suché nádrže s manipulovatelným objektem. „Zajistí to zvýšení protipovodňové ochrany na daném území,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s tím, že se to týká více než stovky tisíc obyvatel. Vodní dílo je má podle něj ochránit proti více než stoleté vodě.

Evropská unie rovněž Česku schválila program podpory zemědělských výrobců. Poskytne částku 500 milionů.