Chci rozhodovat podle tvrdých dat, revoluci nečekejte, vzkázal kandidát na ministra školství Balaš

„(První reakce na nabídku stát se ministrem školství) nebyla moc vstřícná, navrhoval jsem jiné kolegy,“ přiznal hned na úvod rozhovoru Balaš, který se řadu let pohybuje v sektoru vysokého školství. Vzápětí ale dodal, že ve chvíli, kdy se rozhodl o kandidatuře přemýšlet, se okamžitě ponořil do studia rozličných dostupných dokumentů. „Nasávám to jako houba,“ ujistil Balaš, který není jen poslancem hnutí STAN, ale zároveň i ústavním právníkem.

Za zásadní označil názor manželky, která je sama vystudovaná pedagožka a psycholožka a s níž často vedl diskuze o vzdělávání. Věří, že má zkušenosti z vysokého školství a že ho v ostatních otázkách dokáže „zorientovat“ tým lidí, kteří na ministerstvu školství už působí. Uvědomuje si, že i když je vysokoškolským pedagogem, portfolio úřadu je mnohem širší.

Balaš: Směr je správný

Líbí se mu koncepce prosazovaná jeho předchůdci - Robertem Plagou (za ANO) a Petrem Gazdíkem (STAN), kterého Balaš nyní střídá. „Směr je správný, není dobře ho měnit, aby byl efekt co největší. Rád bych na ně navázal, žádnou revoluci ode mě nečekejte,“ uvedl Balaš.

Rozhodování v úřadu by rád co nejvíce založil na tvrdých datech. „Věřím, že mí předchůdci to dělali také, možná to budu dělat ve větší míře,“ zamyslel se Balaš. Pro své působení ve funkci se prý hodlá spolehnout na tým lidí, kteří na ministerstvu už nyní působí, maximálně ho lehce rozšíří.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc upozornil, že Balaš to nebude mít po nástupu do úřadu vůbec jednoduché. „Nastupuje do hodně rozjetých vlaků a bude muset rychle zvládnout hodně věcí,“ míní. Například otázku ukrajinských žáků nebo kapacity škol je podle něj třeba řešit okamžitě.