Rakušanovi v kauze Dozimetr věřím, opozice se chová směšně, říká Pekarová Adamová

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) má naprostou důvěru v jednání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) v kauze Dozimetr. Pokud by do vyšetřování zasahoval, tak by se podle ní vyšetřování těžko vyvíjelo takovým způsobem. Nerozumí chování opozice, zvláště ANO, které má obžalovaného šéfa strany, a přitom kritizuje současnou vládu. Pekarová Adamová byla hostem Interview ČT24.