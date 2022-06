Zvítězila ideologie nad rozumem, hodnotí zákaz prodeje aut se spalovacími motory europoslanec Zdechovský

přehrát video 90’: Zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v roce 2035 Zdroj: ČT24

Zdechovský zmínil, že EU produkuje devět procent skleníkových plynů, z toho čtvrtina je z dopravy. „Celkově asi tři procenta tvoří automobily celosvětově, a pokud nemáte v elektromobilitě, kterou Evropská komise tak propaguje, zaručeno, že bude elektrická energie brána z takzvaných čistých zdrojů, nebude z uhelných elektráren, tak je to celé Potěmkinova vesnice,“ podotkl. Zdůraznil, že stále není vyřešena recyklace baterií. „Vozíme je zpátky do Číny velkými nákladními loděmi,“ podotkl s tím, že i většina elektrických baterií se dováží z Číny. Podle něj je potřeba bojovat proti skleníkovým plynům racionálním způsobem. „Jestli budeme auto zapojovat do elektriky, která bude vyrobená z uhlí, tak to není to, čeho bychom chtěli dosáhnout.“ Podle něj je potřeba zohlednit i další studie, zmínil například studii ČVUT, podle níž elektromobilita není v zásadě čistší než moderní spalovací motory, které by splňovaly normu euro 6 nebo 7. „Je v tom velikánský kus ideologie a naivity,“ podotkl s tím, že čas ukáže.

Postupný útlum spalovacích motorů Peksa zdůraznil, že nejde o náhlý zákaz spalovacích motorů, ale postupný útlum směrem k roku 2035. „Věcně to funguje tak, že všechny relevantní automobilky oznámily, že se spalovacím motorem končí ještě před termínem, který stanovila EU,“ vysvětlil a dodal, že to má svůj smysl, protože automobilky chtějí mít vizi, jaký by měl další vývoj být. Dává to podle něj vhled i dalším hráčům v dané oblasti. „Pokud stavíte čerpací stanici, tak chcete vědět, jak rychle budou elektroauta nastupovat,“ zmínil a dodal, že si o tuto změnu automobilky v podstatě řekly a zákazníci se těchto aut dožadovali. „Automobilky používají čistou mobilitu jako nástroj reklamy už řadu let. Využívají toho i s tou vizí – kdo obsadí trh s čistými auty, bude profitovat v nadcházejících dekádách,“ podotkl s tím, že o elektromobilitu mají zájem i další velké trhy, například Indie. Je to podle něj celosvětový trend. Vedoucí partner poradenské společnosti EY Petr Knap v pořadu zmínil, že situace je mnohem složitější. Podle něj prohlášení automobilek o omezení spalovacích motorů padla v posledním roce. „Byla výsledkem toho, že regulace se někam vyvíjí a automobilky si spočítaly, že budou muset nějak zareagovat, v jednu chvíli stejně budou muset říct, že pro Evropu nebudou vyrábět,“ podotkl s tím, že ale není reálné, aby se například v Indii či Africe prodávala auta bez spalovacích motorů. Také podle Zdechovského není elektromobilita na vzestupu všude. Řada automobilek technologii na spalovací motory tak přesune do rozvojových zemí, což ekologii nepomůže. Podotkl, že když tento problém vyřeší Evropa, neznamená to, že jej vyřeší Afrika, Jižní Amerika či Čína nebo Rusko. Právě zde jsou podle Zdechovského problémy ještě větší.

Změna k nepoznání Knap podotkl, že automobilový průmysl se za 14 let změní k nepoznání. „Bude dominovat pohon primárně bateriově elektrický,“ zmínil s tím, že na trhu se objeví noví hráči. Je tu však podle něj spousta otázek, například bezpečnost baterií při nárazech či při dobíjení. „Spousta věcí je nyní technologicky dořešována,“ řekl. Dodal také, že důležitá část, která byla automobilovým průmyslem vnímána jako férová, europarlamentem schválena nebyla. Šlo zejména o závazek vybudovat dobíjecí infrastrukturu – například milion dobíjecích stanic v roce 2025 a jejich rozšiřování v dalších letech. „Zůstal však tradiční požadavek: ,automobilky, snažte se, nicméně jak vám pomůžeme, to jisté není‘' To vnímám jako zásadní problém, který je potřeba řešit.“ S těmito – pro automobilky neférovými podmínkami – bude podle něj přechod komplikovaný. Podotkl, že vývojové cykly nových generací aut jsou v rámci šesti či devíti let. „Jsme ve fázi vývoje aut, která budou poslední a už se blížím k těm, která budou dominovat v roce 2035,“ řekl. Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, se není třeba obávat, jak naložit s odpadem z elektrobaterií, protože díky technologiím jejich recyklace obrovsky pokročila. „Uklidním i skeptiky ohledně cen elektromobilů, protože na jejich trhu bude fungovat něco, co se jmenuje economy of scale (ekonomika měřítka). To znamená, že čím více se bude elektromobilů vyrábět, tím více bude klesat jejich cena. To vám garantuji,“ řekl jako host programu Události, komentáře.

