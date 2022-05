Za jízdenky si lidé připlatí. Zdražení by podle ředitele Českých drah mělo být do dvaceti procent

O kolik cena jízdenek poroste, bude největší tuzemský železniční dopravce rozhodovat v pololetí. Na pokladnách se pak zdražení projeví v závěru roku. „Číslo vám neřeknu, ale bude to určitě víc než tři procenta a určitě méně než dvacet,“ říká Krapinec.

Naopak konkurenční RegioJet zvyšoval ceny již v únoru, šlo zhruba o patnáct procent. „To odpovídalo zdražení energií, které už dnes platíme. Elektrická energie kterou užívají lokomotivy je nakoupena Správou železnic na rok dopředu, čili na tento rok je toto zdražení vyřešeno,“ vysvětluje majitel RegioJet a Student Agency Radim Jančura.

Vysoké ceny energie

Právě vysoké ceny energie a nafty se do nákladů dopravců propisují nejvíce. Podle ředitele ČD očekává firma dopad kolem dvou miliard korun, který zatím nemá krytý ze stran zákazníků – ani cestujících, ani objednavatelů. „Je to něco, co budeme muset řešit,“ uvedl Krapinec.

S vysokými náklady se potýká rovněž například pardubický dopravní podnik. Jestliže ceny energií a paliv i nadále porostou, zváží vedení společnosti zdražení jízdného. „Závisí to na tom, jak se nám podaří nakoupit elektrickou energii a zemní plyn a podle toho budeme návrh úpravy cen stavět,“ říká ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Středočeský kraj od poloviny června už například přistoupil ke zpoplatnění seniorského jízdného, dosud jezdila tato skupina lidí zdarma. Cestující v českobudějovické MHD si o deset procent připlácí již od ledna. Jedním z posledních měst, které měnilo ceny, byla Jihlava. Ta dopravu v některých oblastech zdražila až o třicet procent.