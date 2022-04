Soud zprostil bývalého generálního ředitele Lesů ČR obžaloby z podvodu

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Adam Borgula se proti rozsudku na místě odvolal. Pro Szóráda v závěrečné řeči navrhoval podmíněný tříletý trest vězení a peněžitý trest ve výši jednoho milionu korun.

„Od začátku jsem si jistý tím, že jsem nikoho úmyslně neuvedl v omyl, a tím pádem se nedopustil zločinu. Pozitivní to je pro mě v tom, že po několika letech záležitost směřuje ke konci,“ řekl Szórád.

Základem pro rozhodnutí soudu bylo podle soudkyně Heleny Hulákové posouzení otázky výdělku. Konkurenční doložka podle soudu říká, že se dotyčný musí zdržet výdělečné činnosti. „Nebyly předloženy důkazy, že by obžalovaný za své jednání dostal nebo získal jakékoliv odměny a že by měl na sto procent do společnosti LST nastoupit,“ uvedla soudkyně.

Podle soudu nebylo bez pochyb prokázáno, že Szórádova činnost v době trvání konkurenční doložky byla podložena jakýmkoliv vztahem či dohodou o provedení práce. „Žalovaný skutek není trestným činem,“ sdělila soudkyně.