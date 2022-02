Ministerstvo zemědělství ředitele Lesů ČR nevybralo, vypíše nové řízení

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nevybral generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Resort vyhlásí do několika týdnů nové výběrové řízení. Podnik zatím dál povede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Ministerstvo zemědělství to píše v tiskové zprávě. Groda byl vedením pověřen loni v prosinci poté, co Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dočasně ministerstvo spravoval, odvolal posledního šéfa firmy Josefa Vojáčka.