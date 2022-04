Turistická sezona zkomplikuje ubytování uprchlíků. Část jich bydlí v penzionech či hotelích

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky informoval ve středu, že ze země odešlo kvůli válce přes pět milionů jejích obyvatel. V tuzemsku je tedy zhruba šest procent celkového počtu uprchlíků. Situace je ale nyní výrazně odlišná od prvních týdnů války, kdy Ukrajinu opouštěli lidé ve velkém a opačným směrem překračoval hranice málokdo. O Velikonocích psala CNN o tom, že hranice Ukrajiny s Polskem – kam se uchýlilo zdaleka nejvíce běženců – překročilo v pátek i sobotu více lidí ve směru na Ukrajinu než do Polska.

„Zjišťujeme v tuto chvíli kapacitu ubytovatelů po 31. květnu a 30. červnu, u hotelů a penzionů se teď domlouváme s ubytovateli, zda to bude platit i nadále, nebo zda bude třeba uprchlíky přesunout,“ řekl Hadrbolec. Aktuálně je podle něj v kraji zhruba patnáct set volných lůžek, která bude možné v takovém případě využít. „Snahou všech je, aby si ti lidé postupně našli své místo, našli si své vlastní ubytování, zapojili se do pracovního procesu a do školství,“ dodal ředitel hasičů.

Ubytovací kapacity pro uprchlíky na léto zajišťuje i Středočeský kraj. Jeho mluvčí David Šíma ujistil, že situace, kdy bylo kvůli turistické sezoně nutné ubytované uprchlíky přestěhovat, byly zatím ojedinělé a vždy se běžencům podařilo neprodleně zajistit ubytování nové.

Hejtmanství podle něj připravuje s komerčními ubytovateli smlouvy. „Dosud rozjednaly krajské týmy již přes dvě stovky smluv s komerčními ubytovateli, z nichž desítky byly také finálně uzavřeny,“ poznamenal.

Kraje usilují o to, aby uprchlíci neskončili v tělocvičnách nebo stanech. Ty leckde ani nejsou k dispozici. Liberecký kraj podle hejtmana Martina Půty (SLK) nepřipravuje ani stavbu buňkového městečka, o kterém uvažoval, ale zařizuje pro uprchlíky ubytování například v bývalém Skloexportu v Liberci. V budově by mohlo nalézt zázemí až pět stovek lidí.