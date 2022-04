Klučku vyhodila Černochová z ministerstva, stal se náměstkem v Ústřední vojenské nemocnici

„Upřímně? Dozvěděla jsem se to včera a je to pro mě velké překvapení,“ reagovala ve čtvrtek ministryně na dotaz Reportérů ČT, co si myslí o tom, že se Klučka stal 1. dubna náměstkem ředitele Ústřední vojenské nemocnice pro informatiku.

Požádala proto šéfa ÚVN Miroslava Zavorala o vysvětlení. „O tomto angažmá pana Klučky nebyl informován ani příslušný náměstek ministerstva obrany,“ tvrdí Černochová.

Funkci mi nabídl ředitel ÚVN, uvedl Klučka

Sám Klučka prohlásil, že funkci v čele nemocnice mu prý nabídl Zavoral. Podle svých slov nabídku přijal s domluvou, že pokud by tento krok měl ÚVN poškodit „z důvodu antipatie ze strany ministerstva“, Klučka odejde. „Ke dni 6. dubna jsem tak skončil,“ sdělil Klučka do telefonu. Na pozici tak byl pouhých šest dnů. To potvrzuje i web nemocnice – u pozice náměstka ředitele pro informatiku není v tuto chvíli uvedeno žádné jméno.

Reportéři ČT se pokoušeli spojit i přímo s ředitelem střešovické nemocnice. Jeho asistentka však sdělila, že kvůli pracovním povinnostem nebude Zavoral ve čtvrtek ani v pátek k dispozici.

Místo Zavorala se vyjádřila mluvčí nemocnice: „Na náměstka pro informatiku jsou kladeny požadavky, aby měl velmi dobré manažerské schopnosti, dokázal se orientovat v IT procesech, se zkušenostmi s prací ve státní sféře, znalostí chodu příspěvkových organizací. A v tomto ohledu byl pan Klučka možností první volby, neboť prokázal jak manažerské schopnosti, tak také velmi dobrou orientaci v oblasti IT a odborné znalosti a zkušenosti z řízení IT procesů při přípravě očkování v O2 Universu,“ sdělila Jitka Zinke.

Převod pozemků

Letos 10. ledna ministryně na tiskové konferenci oznámila, že Klučka skončil jako náměstek v sekci správy a řízení organizací resortu obrany. Podle dostupných informací musel odejít především kvůli kritizované a dostatečně nevysvětlené směně desítek tisíc hektarů mezi Lesy ČR a státním podnikem Vojenské lesy a statky, o níž rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO), aby pak nový kabinet Petra Fialy (ODS) celou věc zastavil.

„Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali jasnou koordinaci mezi Vojenskými lesy a mezi Lesy České republiky, tak abychom napravili některé škody, které v minulosti připravoval tento resort a i pan Klučka, tak asi nebylo úplně efektivní, aby u toho byl on, protože je skutečně zapotřebí některé věci nastavit úplně novým směrem, novým způsobem,“ vysvětlila letos 10. ledna ministryně Klučkův konec.

Sám Klučka s lednovými slovy ministryně nesouhlasí. Chce se proti nim prý bránit. Zatím ale nespecifikoval jak.