Dezinformační scéna v Česku oslabila. Ruská propaganda ale bude sílit, říká politolog Gregor

V rozhovoru pro Českou televizi dodal, že vnímá tři příčiny současného utlumení vlivu dezinformačních webů. „Pokud odstřihnete od provozu osm nejvýznamnějších a nejvýraznějších kanálů, tak to samozřejmě ovlivní proud informací. Druhá věc, stejně zásadní, je, že se o válce bavíme přibližně týden. To je relativně krátká doba na to, aby se i dezinformátoři vzpamatovali,“ míní Gregor.

Zásadní přičinou pro současnou situaci v České republice je podle něj ale změna postoje části politické scény. „Byli tu dlouho viditelní čelní politici, kteří byli takovými ideovými a názorovými vůdci pro řadu dezinformátorů - ať už jde o Miloše Zemana, Tomio Okamuru nebo zástupce KSČM. Ti politici teď buď, jako Tomio Okamura, mlčí, nebo invazi a Vladimira Putina kritizují. Celá scéna tak přišla o někoho, o jehož názory by se mohla opřít ,“ upřesňuje svůj argument.

Dezinformátoři budou podle Gregora v příštích týdnech stále víc přebírat propagandu Moskvy

„Konflikt je stále příliš čerstvý na to, aby tady byla živná půda pro nějaký příběh, který by šel proti hlavnímu sdělení, které vidíme, že Rusko napadlo Ukrajinu. Otázka je, jak to bude vypadat v následujících týdnech a měsících, pokud bude konflikt dále přetrvávat,“ řekl. V dalších týdnech podle něj totiž bude zejména ruská propaganda v Česku sílit.

Kreml využívá propagandu jako jeden z prostředků války proti Ukrajině. Jejím cílem jsou i Češi. Co může dělat každý z nás proti propagandě?



1⃣ Ověřovat si informace a sdílet důvěryhodné zdroje

2⃣ Zapojovat se pozitivně do diskusí

3⃣ Nahlašovat nenávistný nebo nelegální obsah pic.twitter.com/8q4S5iynnM — CTHH MV 🇨🇿🇺🇦 (@CTHH_MV) March 1, 2022

Obsah a podoba dezinformací ohledně války na Ukrajině podle něj bude kopírovat oficiální stanoviska Kremlu. „Weby z drtivé většiny případů jen papouškují to, co říká Kreml. Můžete se podívat do hlavních ruských médií, která jsou hlásnou troubou místní propagandy a jsou tvrdě cenzurována, abychom viděli, co nás čeká,“ uvádí.

Upozorňuje, že se „dá očekávat obhajoba invaze jakožto mírové mise na nacistický stát, který ohrožuje Ruskou federaci a že západní spojenci konflikt vyvolávají a Rusko je jen v pozici, kdy se brání.“