Česko chce za Turów odškodné 50 milionů eur, Polsko nabízí čtyřicet. Spor trvá i o délku dohledu

Spor s polskou stranou trvá také v požadavku na desetiletou délku soudního dohledu, řekla Hubáčková. Podle aktualizovaného návrhu, který došel do Prahy, by polská strana souhlasila s dvouletým dohledem Soudního dvora EU. Hubáčková chce nechat český návrh posoudit kabinetem. Z diskuse vlády má vyplynout, zda má česko-polské jednání pokračovat mezi ministryněmi obou zemí, nebo se přesune na úroveň premiérů.

Ministryně řekla, že by chtěla, stejně jako polská strana, aby jednání pokračovala co nejdřív. „Ideálně do konce ledna.“ Ministerstvo životního prostředí je podle ní k polské straně vstřícné v tom, že nemění požadavky vyslovené v loňském roce minulou vládou. Hubáčková o úpravě smlouvy jednala v úterý ve Varšavě se svou polskou kolegyní Annou Moskwovou.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek řekl, že Česko dokumenty poslalo Polsku. Hubáčková v sobotu jeho vyjádření upřesnila, návrh smlouvy podle ní dostali pro informaci český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr a Půta.