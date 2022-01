Matematika je styl přemýšlení, je třeba ji učit kreativně, zaznělo ve Fokusu Václava Moravce

„Matematika je styl přemýšlení, styl rozebrání problémů, styl uvažování o problémech, jejich řešení tím, že složitější problém jsem si schopen rozložit na více dílčích problémů, které jsem schopen vyřešit. A to je to, co potom vidíme jako základní podstatu matematiky jako takové,“ uvedl děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK Mirko Rokyta.

V matematice je podle něj velký prostor pro kreativitu, neboť něco nového může vzniknout jen na základě nápadu, nesmírně důležitá je ale úloha kantora, dodal Rokyta. Pedagogové by měli umět přenést kreativitu do výuky matematiky hned v jejích počátcích, když děti přijdou na základní školu, míní středoškolská učitelka Zdeňka Musilová.

„Na základní škole jsou děti lačné po tom se něco dozvědět. Vnitřní motivace je pro ně obrovská, přijdou a pochlubí se, že se něco naučily,“ přiblížila učitelka ze Střední školy obchodu a služeb a Střední školy stavební a strojní v Teplicích. Postupem času ale podle ní motivace žáků učit se matematice klesá a zvyšuje se zpravidla až v souvislosti s přijímacími zkouškami či maturitou.

„Než se rozhodnou, že z ní budou maturovat, je vnitřní motivace hrozně malá, protože (žáci) nevidí praktické využití. A to by jim ten učitel měl říct – tohle se ti bude hodit,“ upozornila Musilová.

