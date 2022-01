Zdravotnická škola chtěla otevřít spor o hidžáb. Nejvyšší soud dovolání zamítl

Škola u soudu dříve argumentovala tím, že Somálka včas nedoložila dokumenty potřebné ke studiu a školu opustila ze své vůle. Dále škola uváděla, že „hysterii“ kolem případu rozpoutala až zpráva ombudsmanky Anny Šabatové. Instituce navíc trvala na tom, že každá škola má právo stanovit pravidla odívání i omezit náboženskou svobodu, a to mimo jiné proto, že zajišťuje bezpečnost žáků a také zachování sekulárního školství.

Zdravotnická škola chce nicméně dosáhnout toho, aby ve sporu padl jasný verdikt. „Dovolání bylo zamítnuto. Brojili jsme tím proti zastavení řízení. Mysleli jsme si, že v zájmu veřejnosti bylo, aby nějakým způsobem soud rozhodl meritorně, nikoliv aby se to zastavilo,“ uvedl pro Českou televizi Suchý. „Je možnost podání ústavní stížnosti, ale to si necháme ještě projít hlavou,“ dodal advokát.

Právní zástupce školy Suchý již dříve k případu uvedl, že pokládá kauzu za politickou. „Považuji ji za pokus o prolomení hradeb do sekulárního českého školství, a to za vydatné podpory tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové, která za celou tuto právní věc nese dle mého názoru plnou odpovědnost, jak to koneckonců potvrdilo i šetření Policie ČR,“ tvrdí advokát.

Soudů v takzvané šátkové kauze se opakovaně zúčastňovali na podporu školy a její ředitelky odpůrci muslimů.