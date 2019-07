Šátky na volno, případně žádné. Mladé Íránky vzdorují režimu, úřady posílily morální policii

Šátek je v Íránu povinný. Nemalá část žen by ho odložila, samy se ale k takovému kroku neodhodlají. Děsí je i videa jako to, které ukazuje brutální zatčení řidičky poté, co měla šátek uvázaný proti předpisům. „Nesundám si svůj hidžáb, protože se nechci dostat do problémů. Nedávno i mně na dva týdny zabavili auto za to, že jsem nebyla dostatečně zahalená,“ uvedla dvacetiletá Paníz Masoumiová.