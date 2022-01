Po velmi teplém ránu to bude podobné celý den, odpoledne hrozí pod horami povodně. Ochladí se v polovině týdne

První pondělí po Novém roce si ve střední Evropě sotva kdo spojí s teplotami nad deset stupňů Celsia. Této hodnotě se ale přiblížily teploměry již ráno. Na většině území Česka byly nejvyšší ranní teploty nejméně ve třicetileté retrospektivě. Do odpoledne se může oteplit ještě více, podle předpovědi má být maximálně 7 až 11 stupňů. Nezvyklé teplé zimní období by mělo vyvrcholit v úterý, kdy může být ještě o stupeň tepleji. V polovině týdne již meteorologové očekávají ochlazení, na jeho konci by již mělo být jen kolem nuly.

Zatím ale vlivem tepla odtávají poslední zbytky sněhu, k čemu se navíc přidá déšť. Odpoledne až večer se proto mohou zvednout hladiny vodních toků na první, případně i druhý stupeň povodňové aktivity. Pod západními Krkonošemi, Jizerskými horami, Králickým Sněžníkem a Jeseníky bude platit výstraha od 12 hodin do odvolání, pro řeky pod Šumavou – kde konkrétně hrozí povodně na Vltavě nad Lipnem a na horní Otavě – ji Český hydrometeorologický ústav vydal s platností od pondělních 18 hodin do středečního poledne.