Zdravotníci nestihli využít lázeňské vouchery. Ani nemohli, plány jim totiž překazila další vlna covidu

Do lázní se těšila například sanitářka Stodské nemocnice Pavla Fichtlová. Ta působí právě na covidovém oddělení, na kterém momentálně pečují o osm nemocných. „Přijdu třeba druhý den do práce, pacient je zhoršený, to potom na nás psychicky působí daleko hůř,“ popisuje aktuální situaci stanitářka.

Kvůli celkové fyzické i psychické vyčerpanosti chtěla Fichtlová na podzim odjet do Mariánských Lázní a využít tak poukaz na pobyt pro zdravotníky, kteří se o pacienty s koronavirem starali. Jenže tuto možnost už využít nestihne. „Zkomplikovala nám to další vlna covidu,“ dodala.

I kdyby nemocnice chtěla své zaměstnance uvolnit, není to možné. Personálu je totiž málo a pacientů s covidem stále dost. „Víceméně narůstal počet pracovních neschopností, ošetřování členů rodiny, eventuálně nám děvčata chodila do karantény s dětmi,“ popsala situaci ve Stodě tamní hlavní sestra Pavlína Tůmová.